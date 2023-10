POL-GM: Werkzeuge aus Kleintransporter gestohlen

Engelskirchen (ots) - Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Engelskirchen-Blumenau haben Kriminelle in der vergangenen Nacht (11. Oktober) eine größere Anzahl an Zigaretten gestohlen. Gegen 02.15 Uhr war ein Auto in der Größe eines VW Golf auf das Tankstellengelände aufgefahren. Anschließend konnten sie mit Gewalt die Eingangstüre aus der Verankerung drücken und in den Verkaufsraum eindringen. In Windeseile ...

mehr