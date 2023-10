Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Blitzeinbruch in Tankstelle

Engelskirchen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Tankstelle in Engelskirchen-Blumenau haben Kriminelle in der vergangenen Nacht (11. Oktober) eine größere Anzahl an Zigaretten gestohlen.

Gegen 02.15 Uhr war ein Auto in der Größe eines VW Golf auf das Tankstellengelände aufgefahren. Anschließend konnten sie mit Gewalt die Eingangstüre aus der Verankerung drücken und in den Verkaufsraum eindringen. In Windeseile verstauten sie die Zigaretten aus der Auslage in einem mitgebrachten Sack und flüchteten kurz darauf in Richtung Bickenbach.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell