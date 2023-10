POL-GM: Beim Geldwechseln bestohlen

Lindlar (ots) - In eine Bank an der Eichenhofstraße sind Unbekannte in der Nacht zu Montag (9. Oktober) eingestiegen. Zugang zu dem Gebäude verschafften sich die Einbrecher über ein Fenster, welches sie gewaltsam öffneten. Anschließend versuchten sie in der Bank eine Metalltür aufzubrechen, was ihnen allerdings nicht gelang; sie flüchteten ohne Beute. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Einbrecher vermutlich in der Zeit zwischen vier und fünf Uhr zu Werke ...

