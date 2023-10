POL-GM: Keine Beute bei Einbruch in Geldinstitut

Engelskirchen (ots) - In Engelskirchen-Loope hat die Polizei am Montagmorgen zwei Einbrüche in eine Grundschule und einen Kindergarten aufgenommen. Bei der am Schulweg gelegenen Grundschule fand der Einbruch zwischen Donnerstag (5. Oktober, 15.45 Uhr) und Montagmorgen statt. Die Täter brachen zunächst ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren des Gebäudes verursachten sie weitere Schäden durch das ...

mehr