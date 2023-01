BPOL NRW: Bundespolizisten ging in Oberhausen international gesuchter Mann ins Netz

Düsseldorf (ots) - In einem Drogeriemarkt im Düsseldorfer Hauptbahnhof kam es am Samstagabend (21. Januar), um 21.45 Uhr zu einer Festnahme eines Mannes (47) im Düsseldorfer Hauptbahnhof. Er entwendete in einem Drogeriemarkt Waren im Wert von rund 200 Euro. Zwei Tage zuvor wurde er erst aus einer Haft entlassen, daraufhin einem Richter vorgeführt und an eine Justizvollzugsanstalt übergeben. Nachdem der 47-jährige ...

