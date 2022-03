Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Über 30.000 Euro Schaden bei Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Mehrere Unfälle verursachte ein unbekannter Lastwagenfahrer am frühen Sonntagmorgen in Schriesheim. Kurz vor 1 Uhr morgens war der Unbekannte mit einem Lastwagen auf der Landstraße (B 3) in Richtung Dossenheim unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Edelsteinstraße kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und durchbrach den Zaun und das Hoftor eines dortigen Anwesens. Anschließend durchbrach er Zäune zu angrenzenden Grundstücken, bevor er wieder auf die Fahrbahn zurückkehrte. Der Fahrer setzte seinen Weg unbeeindruckt fort und flüchtete durch die Edelsteinstraße und die St.-Wolfgang-Straße. In der Carl-Benz-Straße ließ er den Lastwagen schließlich zurück und setzte seine Flucht zu Fuß fort. Unterwegs hatte er zwischenzeitlich mindestens fünf am Fahrbahnrand geparkte Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht abschließend beziffert werden, dürfte aber bei mehr als 30.000 Euro liegen.

Eine Zeugin, die aufgrund des Unfall-Lärms aus dem Schlaf gerissen worden war, konnte den Lastwagen, an dem kein Licht eingeschaltet war, noch davonfahren sehen und verständigte die Polizei. Das Kennzeichen des Lastwagens fand sie an der Unfallstelle.

Der zurückgelassene Lastwagen wurde sichergestellt und abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich des flüchtigen Fahrers des Lastwagens dauern an.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen, die auf die Unfälle aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Fahrer des unfallverursachenden Lastwagens geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.: 0621/174-4222 zu melden.

