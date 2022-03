POL-MA: Mannheim-Innenstadt: 26-jähriger E-Scooter-Fahrer mit fast 1,4 Promille unterwegs- Korrektur Alkoholwert!

BAB6, Hockenheim (ots) - Am Sonntagmorgen gegen 8 Uhr fuhr ein 36-jähriger Mann mit einem Seat auf der A6 vom Walldorfer Kreuz kommend in Richtung Mannheim. An der Abfahrt von der A6 auf die A61 fuhr der Mann frontal auf die autobahnteilende Leitplanke auf. Durch den Unfall wurden sowohl PKW als auch Leitplanke stark beschädigt. Der Gesamtsachschaden liegt bei 40.000 ...

