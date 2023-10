Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrüche in Grundschule und Kindergarten in Loope

Engelskirchen (ots)

In Engelskirchen-Loope hat die Polizei am Montagmorgen zwei Einbrüche in eine Grundschule und einen Kindergarten aufgenommen.

Bei der am Schulweg gelegenen Grundschule fand der Einbruch zwischen Donnerstag (5. Oktober, 15.45 Uhr) und Montagmorgen statt. Die Täter brachen zunächst ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren des Gebäudes verursachten sie weitere Schäden durch das Aufbrechen von Türen. Ob sie bei ihrem Streifzug durch die Schule Beute gemacht haben, konnte bei der Anzeigenaufnahme nicht abschließend geklärt werden.

Ebenfalls durch ein aufgehebeltes Fenster stiegen Einbrecher zwischen 16 Uhr am Samstag (7. Oktober) und 7 Uhr am Montag in einen Kindergarten an der Bruchstraße ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume und erbeuteten nach ersten Erkenntnissen ein iPad.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat in Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell