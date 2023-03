Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel - 66-jähriger Beifahrerin leicht verletzt - Beide Pkw nicht mehr fahrbereit

Varel (ots)

Am Montag befuhr ein 73-Jähriger aus Varel mit seinem Pkw gegen 17.50 Uhr die Wilhelmshavener Straße in Richtung Jeringhave. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer aus Zetel beabsichtigte aus der Ziegeleistraße kommend die Wilhelmshavener Straße zu queren und missachtete dabei die Vorfahrt des von rechts kommenden 73-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich, bei dem die 66-jährige Beifahrerin in dem PKW aus Varel leicht verletzt wurde. Beide PKW waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit.

