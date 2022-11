PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++E-Bike bei Einbruch gestohlen+++Auto aufgebrochen+++Mann in Limburg niedergeschlagen+++Streitschlichterin verletzt+++Mit Waffe in Limburg hantiert+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. E-Bike bei Einbruch gestohlen,

Limburg, Gartenstraße, Mittwoch, 09.11.2022, 12:00 Uhr bis Freitag, 11.11.2022, 16:00 Uhr (wie) In der letzten Woche wurde bei einem Einbruch in einen Keller in Limburg ein hochwertiges E-Bike gestohlen. Ein 55-Jähriger rief am Freitagnachmittag die Polizei in die Gartenstraße, da er dort einen Einbruch in seinen Kellerverschlag festgestellt hatte. Unbekannte Täter hatten sich Zugang zum Keller des Mehrfamilienhauses verschafft und dort gewaltsam einen Kellerverschlag geöffnet. Aus diesem entwendeten sie ein schwarzes E-Bike der Marke Cube im Wert von über 4.000 EUR. Die Polizei sicherte Spuren und nahm eine Strafanzeige auf. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 entgegen.

2. Auto aufgebrochen,

Bad Camberg, Landesstraße 3031, Sonntag, 13.11.2022, 11:30 Uhr bis 11:50 Uhr

(wie) Auf einem Pendlerparkplatz an der BAB 3 wurde am Sonntag ein Auto aufgebrochen und Gegenstände daraus entwendet. Eine 50-Jährige hatte einen blauen Audi auf dem Parkplatz an der L 3031 bei Bad Camberg abgestellt. Als sie gegen 11:50 Uhr zu dem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte eine Seitenscheibe am Audi eingeschlagen hatten. Aus dem Innenraum wurde eine Handtasche mit Inhalt entwendet. Sachschaden und Wert des Diebesgutes werden auf circa 1.400 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

3. Mann in Limburg niedergeschlagen,

Limburg, Fischmarkt, Samstag, 12.11.2022, 02:20 Uhr

(wie) In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Limburg ein Mann niedergeschlagen und verletzt. Der 26-Jährige war gegen 02:20 Uhr in der Limburger Innerstadt unterwegs, als er am Fischmarkt mit einer Gruppe Männern in Streit geriet. Hierbei soll ein Mann von einer Mauer zu dem 26-Jährigen heruntergesprungen sein und diesen dabei ins Gesicht geschlagen haben. Daraufhin ging der 26-Jährige zu Boden. Die Gruppe flüchtete anschließend in Richtung "Plötze". Ein Zeuge rief den Rettungsdienst, da der zu Boden geschlagene Mann offensichtlich stärker verletzt worden war. Nach erster Behandlung am Tatort musste der stark alkoholisierte 26-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Fahndung nach den Tätern verlief ohne Erfolg. Die Polizei bittet unter der Rufnummer 06431/9140-0 um Hinweise.

4. Streitschlichterin verletzt,

Hadamar, Mainzer Landstraße, Sonntag, 13.11.2022, 22:20 Uhr

(wie) Eine Frau wurde am späten Sonntagabend in Hadamar verletzt, als sie einen Streit zwischen einem Mann und einer Frau schlichten wollte. Eine 33-Jährige und ein 26-Jähriger waren in der Mainzer Landstraße in Streit geraten. Da die Auseinandersetzung drohte körperlich zu werden, versuchte eine 39-Jährige die beiden zu trennen und zu schlichten. Daraufhin soll der 26-Jährige die 39-Jährige angegriffen und verletzt haben. Die Polizei trennte die Kontrahenten und sprach einen Platzverweis gegen den 26-Jährigen aus. Eine Behandlung der Verletzung im Krankenhaus war nicht notwendig.

5. Mit Waffe in Limburg hantiert,

Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Samstag, 12.11.2022, 16:00 Uhr (wie) Am Samstag haben Jugendliche mit einer Waffe in Limburg in der Öffentlichkeit hantiert. Zeugen verständigten die Polizei, da sie zwei Jugendliche beobachtet hatten, die am Einkaufszentrum am Bahnhof mit einer Schusswaffe posiert hatten. Eine Streife der Bundespolizei suchte im Innenstadtbereich nach den Jugendlichen. Dank einer guten Beschreibung konnten Beamte des Polizeipostens Limburg die Jugendlichen mithilfe der Videoschutzanlage ausfindig machen und eine Streife zu deren Standort lotsen. Bei der Kontrolle der Jugendlichen fanden die Beamten eine Softair-Waffe und stellten diese sicher. Ein Ordnungswidirgkeitenverfahren wurde eingeleitet.

6. Betrunkener randaliert auf Rastplatz Merenberg, Merenberg, Industriestraße, Samstag, 12.11.2022, 17:15 Uhr

(wie) Ein vollkommen betrunkener Mann hat am Samstagnachmittag auf einem Rastplatz an der B 49 bei Merenberg randaliert und musste festgenommen werden. Mehrere Anrufer meldeten der Polizei eine Auseinandersetzung auf dem Rastplatz an der Industriestraße. Mehrere Streifen stellten dort einen hoffnungslos betrunkenen LKW-Fahrer fest, der andere Männer schlagen wollte und gegen LKW geschlagen und getreten hatte. Ein Atemalkoholtest sprengte die Möglichkeiten des Testgerätes, da der Alkoholgehalt im Atem des 31-Jährigen über dem Wert von 4,99 Promille lag. Der Mann wurde festgenommen und auf richterliche Anordnung zur Ausnüchterung ins Polizeigewahrsam eingeliefert.

7. Fahrer eines Kleintransporters betrunken aus dem Verkehr gezogen, Merenberg, Bundesstraße 49, Samstag, 12.11.2022, 23:30 Uhr

(wie) Am späten Samstagabend zog die Polizei eine stark betrunkene Kleintransporterfahrer aus dem Verkehr. Zeugen meldeten der Polizei gegen 23:15 Uhr einen seltsam fahrenden Kleintransporter mit portugiesischem Kennzeichen in Limburg. Der Fahrer soll mehrere seltsame Fahrmanöver durchgeführt, mehrfach grundlos angehalten und fast einen Unfall in einem Kreisverkehr verursacht haben. Ein Zeuge verfolgte den Kleintransporter bis auf die B 49, wo dieser extrem nah auf und zu schnell fuhr. Schließlich konnte eine Streife der Polizei den 34-Jährigen in Merenberg kontrollieren. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von über 3,3 Promille an. Daher wurde der Mann festgenommen und ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Nach Sicherstellung seines Führerscheines durfte der 34-Jährige wieder nach Hause.

8. Motorradfahrer bei Unfall in Weilburg verletzt, Weilburg, Friedenbachstraße, Freitag, 11.11.2022, 18:00 Uhr

(wie) Ein Motorradfahrer wurde am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Weilburg verletzt. Ein 59-Jähriger befuhr mit einem BMW die Straße "Auf der Platte" und wollte in die Friedenbachstraße abbiegen. Hierbei übersah er einen 17-Jährigen auf einem Motorrad und nahm diesem die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß und der Motorradfahrer stürzte zu Boden. Hierbei wurde der 17-Jährige verletzt. Nach erster Behandlung am Unfallort, brachte der Rettungsdienst den Verletzten in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5.000 EUR geschätzt.

9. Bei Unfall auf der B 8 verletzt,

Limburg, Bundesstraße 8, Sonntag, 13.11.2022, 18:00 Uhr

(wie) Am Sonntagabend wurde ein Mann bei einem Verkehrsunfall auf der B 8 bei Limburg verletzt. Ein 20-Jähriger befuhr mit einem Audi die L 3022 von Werschau kommend in Richtung der B 8. Dort fuhr er in Richtung Lindenholzhausen auf die Bundesstraße, ohne die Vorfahrt eines 44-Jährigen in einem Opel zu beachten, der in Richtung Brechen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem der 44-Jährige verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte den Mann zur Behandlung in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzte die Polizei auf 6.500 EUR.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell