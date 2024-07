Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim an der Brenz - Betrunkener Mann mit Waffe unterwegs

mehrere Anzeigen handelte sich ein 46-Jähriger ein

Ulm (ots)

Beamte der Polizei Heidenheim wurden am frühen Freitagabend nach Schnaitheim gerufen, da dort ein mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann auf der Straße gemeldet wurde. Durch Hinweise von Zeugen konnte der 46-Jährige schnell identifiziert werden. Er konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Nachdem die Wohnungsdurchsuchung angeordnet worden war, fanden die Beamten in der Wohnung des Mannes mehrere erlaubnispflichtige Schusswaffen. Zudem wurden Betäubungsmittel aufgefunden. Die Waffen und das Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt. Der Mann selbst war stark alkoholisiert. Da er zuvor mit einem E-Scooter gefahren war, wurden ihm durch einen Arzt Blutproben entnommen. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz, gegen das Betäubungsmittelgesetz und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr

