Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Schwerer Verkehrsunfall auf der B10

Albersweiler/B10 (ots)

Aktuell ist die B10 aufgrund eines Frontalzusammenstoßes zwischen den Anschlussstellen Queichhambach und Birkweiler in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Ersten Ermittlungen zufolge kam der in Richtung Landau fahrende Fahrer eines Mercedes GLC aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn im Zuge eines Überholmanövers in den Gegenverkehr. Hier stieß er frontal mit einem Sattelzug zusammen. Beide Unfallbeteiligte wurden in Krankenhäuser verbracht, Lebensgefahr bestehe nicht. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit sind, müssen sie abgeschleppt werden. Bis dahin bleibt die B10 gesperrt. Nach ersten Schätzungen dürfte der Gesamtschaden bei circa 200.000 Euro liegen. Wir berichten nach, sobald die Sperrung aufgehoben wird. Der Führerschein des Unfallverursachers wurde beschlagnahmt, da zum jetzigen Zeitpunkt von einer Straßenverkehrsgefährdung ausgegangen werden muss. Neben der Polizei sind auch Feuerwehr, DRK und die Straßenmeisterei im Einsatz

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell