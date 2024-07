Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Einbruch in Sportschule

Edenkoben (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (TZ: 02.07.2024 bis 03.07.2024) in zwei Garagen der Sportschule in der Villastraße eingebrochen und haben Geräte im Gesamtwert von über 3.000 Euro entwendet. Von den Einbrechern fehlt bislang jede Spur. Hinweise zu den Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

