BPOLI EBB: Automatenaufbrecher auf frischer Tat ertappt

Zittau, Weißenberg, Bischdorf (ots) - 08.05.2024 / 15:45 Uhr / Zittau 09.05.2024 / 07:35 Uhr / Weißenberg (BAB 4) 09.05.2024 / 09:20 Uhr / Bischdorf Die Bundespolizei stoppte in den vergangenen zwei Tagen mehrere unerlaubte Einreisen und nahm fünf Migranten in Gewahrsam. Am 8. Mai 2024 reisten sieben in Tschechien lebende Vietnamesen in einem VW Transporter über den Grenzübergang Zittau Friedensstraße aus Polen ...

