Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Unerlaubte Einreisen gestoppt

Zittau, Weißenberg, Bischdorf (ots)

08.05.2024 / 15:45 Uhr / Zittau

09.05.2024 / 07:35 Uhr / Weißenberg (BAB 4) 09.05.2024 / 09:20 Uhr / Bischdorf

Die Bundespolizei stoppte in den vergangenen zwei Tagen mehrere unerlaubte Einreisen und nahm fünf Migranten in Gewahrsam.

Am 8. Mai 2024 reisten sieben in Tschechien lebende Vietnamesen in einem VW Transporter über den Grenzübergang Zittau Friedensstraße aus Polen kommend ein. Bis auf die 32-jährige Beifahrerin, konnten alle Reisenden gültige tschechische Aufenthaltstitel vorlegen. Der von der Frau war abgelaufen. Da sie nun unerlaubt eingereist ist, wird gegen sie wegen des Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz und den 38-jährigen Fahrer wegen Beihilfe dazu ermittelt. Die beiden Personen wurden nach Polen zurückgewiesen.

Am nächsten Morgen stoppte eine Bundespolizeistreife an der Autobahn 4 um 07:35 Uhr auf dem Parkplatz Wacheberg bei Weißenberg einen in Richtung Görlitz fahrenden moldauischen Kleintransporter. Unter den Insassen befanden sich zwei 32 und 37 Jahre alten Moldawierinnen und ein 48-jähriger Landsmann, deren touristische Aufenthaltsdauer im Bundesgebiet abgelaufen war. Sie hatten sich bis zu 90 Tage unerlaubt aufgehalten. Auch gegen sie wurden Strafanzeigen geschrieben. Die drei Personen wurden aufgefordert, umgehend auszureisen.

Etwa zwei Stunden später kontrollierte die Bundespolizei in Bischdorf um 09:20 Uhr zwei 19 und 24 Jahre alten Männer aus Syrien, die zu Fuß aus Richtung polnische Grenze kamen. Sie hatten keine Dokumente dabei und wurden in Gewahrsam genommen. Auch gegen Sie wird wegen der unerlaubten Einreise und wegen des unerlaubten Aufenthaltes ermittelt. Sie stellten beide ein Schutzersuchen und wurden zu einer Erstaufnahmeeinrichtung geschickt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell