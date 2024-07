POL-PDLD: Edenkoben - Aufbruch einer Vitrine

Landau (ots) - Am 03.07.2024 wurde gegen 21 Uhr in der Horststraße in Landau ein 34-jähriger Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,7 Promille. Folglich wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt ...

mehr