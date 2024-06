Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Bad Dürkheim (ots)

Am gestrigen Tag, in der Zeit vom 14:00 bis 15:00 Uhr ereignete sich in 67098 Bad Dürkheim, Weinstraße, Höhe Anwesen 68 ein Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte, vermutlich beim Vorbeifahren, die Mauer des Wohnhauses. Im Anschluss an den Unfall entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise auf den flüchtigen Fahrzeugführer liegen derzeit nicht vor.

Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell