Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schwerer Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Meckenheim (ots)

Am Dienstag, dem 11.06.24, gegen 16:30 Uhr ereignete sich in Meckenheim ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 37-jähriger PKW-Fahrer aus Schifferstadt wollte an der Kreuzung Bahnhofstraße in die Hauptstraße einfahren. Hierbei übersah er einen vorfahrtsberechtigten Fahrradfahrer, der die Hauptstraße aus Richtung Hochdorf-Assenheim befuhr. Der 36-jährige Radfahrer aus Niederkirchen kam bei dem anschließenden Zusammenstoß zu Fall und wurde hierbei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell