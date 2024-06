Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Roller entwendet und in Brand gesetzt

Wachenheim (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten in der Nacht vom Freitag den 07.06.2024 auf Samstag den 08.06.2024 einen Roller im Ortsbereich Wachenheim. Am Morgen des 08.06.2024 wurde der Roller durch Zeugen ausgebrannt auf dem Gelände der Grundschule in Wachheim aufgefunden.

Anhand des Versicherungskennzeichens konnte der Roller dem Geschädigten zugeordnet werde. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1000,- EUR.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322/963-0 oder per E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell