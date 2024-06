POL-PDNW: Radfahrer übersehen

Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 09.06.2024 gegen 02:00 Uhr kam es in der Schütt zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Beteiligten. Hierbei wurde ein 31-Jähriger leichtverletzt als er von einem bisher unbekannten Mann ein Glas ins Gesicht geworfen bekam. Der Täter flüchtete nach der Tat. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Neustadt unter 06321 854-0 oder per Mail an pineustadt@polizei.rlp.de ...

