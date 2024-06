Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: betrunken Unfall verursacht

Bad Dürkheim (ots)

Am Abend des 08.06.2024 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Seebacher Str. in Bad Dürkheim. Ein 61-jähriger Mann aus dem Raum Duisburg touchierte beim Ausparken ein anderes Fahrzeug. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem Fahrer deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,82 Promille. Der Fahrer wurde daraufhin zur Dienststelle verbracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiter wurde gegen Fahrer ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet und der Führerschein einbehalten.

