POL-PDLD: Edenkoben - Von der Straße abgekommen

Gegen 8 Uhr kam es gestern Morgen (03.07.2024) auf der K 31 zwischen Edenkoben und Edesheim zu einem Unfall, bei dem sich ein 17 Jahre alter Fahrer eines Leichtkraftrads verletzte. In einer Linkskurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Zweirad, rutschte über die Fahrbahn in die angrenzende Grünfläche und zog sich Hautabschürfungen an Armen und Beinen zu. Mit dem Rettungswagen kam der junge Mann vorsichtshalber in ein Krankenhaus. Sein Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

