Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Eine Kontrolle, mehrere Verstöße

Landau (ots)

Am 03.07.2024 wurde gegen 12:30 Uhr eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin in der Industriestraße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten Auffälligkeiten hinsichtlich einer etwaigen Fahruntüchtigkeit erkannt werden. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, dieser reagierte positiv auf THC. Auf der Dienststelle wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Weiterhin konnte festgestellt werden, dass das an dem E-Scooter angebrachte Versicherungskennzeichen eigentlich für einen anderen E-Scooter ausgegeben ist. Auch die Eigentumsverhältnisse des E-Scooters sind unklar, hier werden im Nachgang weitere Ermittlungen getätigt. Der E-Scooter wurde daher sichergestellt. Die 32-Jährige wird sich nun in diversen Strafverfahren verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell