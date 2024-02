POL-PDMT: Rennerod - Verkehrsunfallflucht auf dem Netto-Parkplatz

Nomborn (ots) - Durch Unbekannte wurde versucht in ein Einfamilienhaus in der Mittelstraße in Nomborn einzubrechen. Hierzu wurde an der Hauseingangstür mittels Werkzeug gehebelt, wobei ein Eindringen in das Wohnhaus nicht gelang. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Mittwoch, 21.02.2024, 16:00 Uhr, bis Samstag, 24.02.2024, 15:30 Uhr. Die Polizei bittet Zeugen, die in ...

