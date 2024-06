Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Diebstahl eines Faltpavillons der Kinder- und Jugendfeuerwehr Mönchengladbach beim Wettbewerb "Toughest Firefighter Alive"

Mönchengladbach-Rheydt, zwischen 08.06 - 19:00 Uhr und 09.06.2024, 06:00 Uhr, Hubertusstraße (ots)

Der Stadtfeuerwehrverband Mönchengladbach e.V. ist erschüttert und zutiefst enttäuscht über den Diebstahl eines Faltpavillons der Kinder- und Jugendfeuerwehr während des Wettbewerbs "Toughest Firefighter Alive", der am vergangenen Wochenende stattfand.

Der Vorfall ereignete sich zwischen Samstag, dem 8. Juni, 19:00 Uhr und Sonntag, dem 9. Juni, 6:00 Uhr, als unser aus Spenden finanzierter Faltpavillon von Unbekannten entwendet wurde. Dieser Faltpavillon war ein bedeutendes Symbol unserer Gemeinschaft und Unterstützung für die junge Generation unserer Feuerwehrleute. Es ist an den Emblemen der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie der Feuerwehr leicht zu erkennen (siehe Animation).

"Als Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes Mönchengladbach e.V. bin ich zutiefst schockiert und entrüstet über diese Tat. Der Verlust trifft uns besonders hart, da der Faltpavillon aus großzügigen Spenden finanziert wurde, die es unseren jungen Mitgliedern ermöglicht haben, an Veranstaltungen teilzunehmen."

Wir appellieren an die Öffentlichkeit und bitten dringend um Hinweise, die zur Aufklärung des Diebstahls führen können. Jeder Hinweis, mag er noch so klein erscheinen, könnte entscheidend sein. Hinweise können direkt an die Polizei gegeben werden. Siehe auch Pressemitteilung der Polizei Mönchengladbach von heute: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/5798185

Unser besonderer Dank gilt bereits jetzt allen Unterstützern und Spendern, die unsere Arbeit und besonders die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen der Feuerwehr so tatkräftig fördern. Trotz dieses Rückschlags werden wir weiterhin mit voller Kraft daran arbeiten, unsere jungen Feuerwehrleute zu unterstützen und zu fördern.

Ltd. städt. Branddirektor Dirk Schattka

Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes Mönchengladbach e.V.

