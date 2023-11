Polizei Homberg

POL-HR: Sachbeschädigung an KFZ

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 24.11.2023:

Homberg/Efze

Tatzeit: Mittwoch, den 22.11.23; 23:00 - Donnerstag, den 23.11.23 07:00 Uhr

Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Mittwoch auf Donnerstag zwei Fahrzeuge in Homberg - Holzhausen mit Farbe beschmiert und die Scheibenwischer beschädigt. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit vor der Wohnanschrift der Geschädigten in der Straße "Hinter den Höfen" in Homberg - Holzhausen. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen derzeit nicht vor.

Die Polizeistation Homberg/Efze hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0

Martin Stumpf, PHK -stellv. Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell