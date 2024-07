POL-PDLD: Landau - Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Dörrenbach (ots) - Am 03.07.2024, zwischen 12:10 und 12:20 Uhr, kam es in Dörrenbach zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang noch unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Einbiegen von der Schulstraße in die Straße "Am Kolmerberg" an einen geparkten Pkw Mercedes Benz, C-Klasse mit GER-Kennzeichen. Der Schaden wird auf 4000.- Euro geschätzt. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne ...

