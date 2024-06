Polizei Wuppertal

POL-W: SG 3. Pressemeldung - Ein Toter und mehrere Verletzte bei Verpuffung auf der Konrad-Adenauer-Straße - Ermittlungen laufen auf Hochtouren - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Bei einer Verpuffung auf der Konrad-Adenauer-Straße in Solingen ist am 25.06.2024 eine Person ums Leben gekommen, vier weitere wurden verletzt. (siehe Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5809598) Um die Person des bislang noch unbekannten Tatverdächtigen zu identifizieren und Details zum Tatablauf rekonstruieren zu können, wendet sich die eingerichtete "Mordkommission Jordan" erneut an die Öffentlichkeit. Neben einem Hinweisportal für Zeuginnen und Zeugen, auf dem mögliches Foto- und Videomaterial und weitere Wahrnehmungen an die Kriminalpolizei gemeldet und hochgeladen werden können, ist auch ein Hinweistelefon geschaltet: Hinweisportal: https://nrw.hinweisportal.de Hinweistelefon: +49 202 284 1122 (Hinweis: Die Übergabe der Hinweise, Bilder oder Videodateien im Hinweisportal kann ohne Angaben zu Ihrer Person oder Erreichbarkeit erfolgen.) Auch am heutigen Tag wird die Arbeit durch die Mitglieder der 25-köpfigen Mordkommission am Tatort und dessen Umfeld fortgesetzt. Gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Wuppertal wird wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ermittelt. Zu diesem Zweck werden Anwohner und Anwohnerinnen befragt und weitere mögliche Zeugen gesucht. Eine politisch Tatmotivation lässt sich zum jetzigen Ermittlungsstand nicht erkennen. Die Ermittlungen verlaufen weiterhin ergebnisoffen, um die Hintergründe vollumfänglich aufzuklären.

