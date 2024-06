POL-W: SG Ein Toter und mehrere Verletzte bei Verpuffung auf der Konrad-Adenauer-Straße

Wuppertal (ots) - Am Samstagabend (22.06.2024, 20:45 Uhr) ereignete sich auf der Schwelmer Straße in Remscheid ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger war mit seinem Seat in Richtung Beyenburg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das gegen einen Baum prallte. In der Folge schleuderte der Seat zurück auf die Fahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Traktor eines ...

