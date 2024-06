Polizei Wuppertal

POL-W: RS Schwerer Verkehrsunfall zwischen Remscheid und Beyenburg

Wuppertal (ots)

Am Samstagabend (22.06.2024, 20:45 Uhr) ereignete sich auf der Schwelmer Straße in Remscheid ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 30-Jähriger war mit seinem Seat in Richtung Beyenburg unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, das gegen einen Baum prallte. In der Folge schleuderte der Seat zurück auf die Fahrbahn und stieß mit dem entgegenkommenden Traktor eines 33-Jährigen zusammen. Dabei erlitt der Seat-Fahrer schwerste Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Traktorfahrer und sein achtjähriger Beifahrer blieben unverletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte der 30-Jährige sein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol bewegt haben. Der Sachschaden wird auf 42.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme blieb die Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell