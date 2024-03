POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2024 im südlichen Märkischen Kreis

Iserlohn (ots) - Am Sonntagmorgen, um 11:20 Uhr beobachteten Zeugen eine unbekannte Person auf dem Dach einer Firma in der Teichstraße. Der Unbekannte schlug ein Dachfenster ein und gelangte so in das Innere der Firma. Im Gebäude traf der Unbekannte auf einen Mitarbeiter und flüchtete anschließend aus der Firma. Personenbeschreibung - Männlich - Ca. 180 cm groß - Schlanke Statur - schwarzer Kapuzenpullover - ...

