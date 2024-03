Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Nach Brand in Garagenpark/Keine Hinweise auf Straftat - Ermittler gehen von technischem Defekt aus

Büttelborn (ots)

Nach dem Brand mehrerer Garagen eines Lageranbieters in der Max-Planck-Straße am Freitag (22.03.)(wir haben berichtet), gehen die Brandermittler des Rüsselsheimer Kriminalpolizei von einem technischen Defekt als Brandursache aus. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Der Brand brach demnach in einer Garage aus, in der sich unter anderem Elektro-Pocketbikes befanden. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Schaden von mindestens einer Million Euro.

Unsere Bezugsmeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/5741867

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell