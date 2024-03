Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Weißer BMW im Visier Krimineller

Polizei sucht Zeugen

Dieburg (ots)

Nachdem sich bislang unbekannte Täter am Montag (25.3.) gegen 17.30 Uhr an einem weißen BMW 525d zu schaffen machten, sucht die Polizei nach Zeugen. An dem Wagen, der im Steinweg geparkt war, hebelten die Kriminellen zunächst eine Tür auf um dann den Bordcomputer aus dem Fahrzeuginnenraum auszubauen. Mit ihrer Beute ergriffen sie unentdeckt die Flucht und hinterließen einen Schaden über mehrere hundert Euro. Das mit den weiteren Ermittlungen beauftragte Kommissariat (K 21/22) aus Darmstadt nimmt Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

