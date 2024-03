Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Brand in Garagenpark

Büttelborn (ots)

Am Freitag (22.03.), kurz nach 10.00 Uhr, wurde den Rettungsdiensten der Brand mehrerer Garagen eines Lageranbieters in der Max-Planck-Straße gemeldet. Verletzt wurde hierbei nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Wie viele der Garagen von dem Feuer genau betroffen sind, steht noch nicht abschließend fest. Ebenso dauern die Ermittlungen zu in den Garagen gelagerten Gegenständen noch an.

Die Löscharbeiten laufen derweil weiter. Anwohner wurden bis gegen 14.00 Uhr unter anderem mittels einer Rundfunkwarnmeldung dazu aufgefordert, wegen der starken Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Zur Brandursache und der Schadenshöhe können bislang keine Angaben geamcht werden. Diesbezügliche Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat aufgenommen. Mit ersten Ergebnissen ist nicht vor Anfang nächster Woche zu rechnen.

