Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Heppenheim (ots)

Am Freitag, den 22.03. zwischen 13.00 Uhr und 13.15 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Kalterer Straße in Heppenheim, einen dort geparkten Mercedes Benz. Der Schaden an dem beschädigten Auto liegt bei ca. 800 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252 - 7060 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell