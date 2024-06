Polizei Wuppertal

POL-W: W Achtjähriger nach Unfall verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (20.06.2024, gegen 12:50 Uhr) kam es in Wuppertal Barmen zu einem Unfall, bei dem ein Kind schwere Verletzungen erlitt. Der Achtjährige überquerte die Fahrbahn der Märkischen Straße oberhalb der Friedhofstraße zwischen verkehrsbedingt wartenden Fahrzeugen. Dabei wurde er vom Audi einer 21-Jährigen erfasst, die in Richtung Autobahnzufahrt unterwegs war. In der Folge wurde das Kind durch die Luft geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte es zur Behandlung ins Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr zeitweise gesperrt werden. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. (sw)

