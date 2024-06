Polizei Wuppertal

POL-W: W Schwerverletzter Rennradfahrer nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots)

Am Donnerstagnachmittag (20.06.2024, 16:30 Uhr) erlitt ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Wuppertal-Nächstebreck schwere Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr ein 31-Jähriger mit seinem Fiat Ducato auf der Straße Voßbleck bergauf. Am rechten Fahrbahnrand befanden sich zwei Fußgängerinnen. Daraufhin lenkte der 31-Jährige sein Fahrzeug in die Fahrbahnmitte und kam dort zum Stehen. Ein 42 Jahre alter Rennradfahrer fuhr in entgegengesetzter Richtung bergab. Der Zweiradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem Kastenwagen zusammen. Der 42-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst behandelte den Radfahrer vor Ort und brachte ihn anschließend zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 1.300 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen blieb die Straße Voßbleck gesperrt. (an)

