POL-HS: Polizeibericht 125 vom 04.05.2024 - Nachtrag

Heinsberg (ots) - In der Potsdamer Straße flammte ein 43-Jähriger am Donnerstagmittag (2. Mai) gegen 13 Uhr Unkraut ab. Hierbei geriet eine angrenzende Hecke in Brand. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzte sich ein 51 Jahre alter Heinsberger leicht. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen. Durch die Hitzeentwicklung wurde zudem ein geparktes Fahrzeug sowie ein Zaun in Mitleidenschaft gezogen.

