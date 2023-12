POL-HAM: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Hamm-Mitte (ots) - Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Heßlerstraße war zwischen Samstag, 9. Dezember, 13 Uhr, und Sonntag, 10. Dezember, 1 Uhr, das Ziel von Einbrechern. Nachdem der oder die Täter die Eingangstür der Wohnung aufhebelten, durchsuchten sie mehrere Schränke. Ob etwas entwendet, steht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht fest. Am Samstag zwischen 15.35 Uhr und 18.30 Uhr kam es ebenfalls zu einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an ...

mehr