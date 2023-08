Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte-Effeln - Waldhütte abgebrannt

Anröchte (ots)

Am gestrigen Montagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brandgeschehen in die Straße zum Westtal gerufen. Eine im dortigen nördlich gelegenen Waldstück befindliche Hütte stand bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer zwar zügig löschen, die Waldhütte wurde durch den Brand jedoch gänzlich zerstört. Umliegende Bäume wurden ebenfalls beschädigt. Die Polizei hat derzeit die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden.(dk)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell