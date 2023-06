Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0375--Polizei nimmt junge Uhrenräuber fest--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Schwachhausen, OT Neu-Schwachhausen, Schwachhauser Ring Zeit: 19.06.23, 18.10 Uhr

Einsatzkräfte der Polizei Bremen nahmen Montag zwei Tatverdächtige nach einem Uhrenraub in Schwachhausen fest. Gegen die beiden 16- und 18-Jährigen werden aktuell Haftgründe geprüft.

Am frühen Montagabend wurde ein 80 Jahre alter Mann von zwei jungen Räubern überfallen, als er zu Fuß auf dem Gehweg am Schwachhauser Ring unterwegs war. Ein Täter nahm den Senior dabei in den Schwitzkasten und versuchte, ihm die Armbanduhr vom Handgelenk zu zerren. Dabei riss das Gehäuse ab und das Duo flüchtete damit. Bei der Uhr handelte es sich um ein Rolex-Imitat. Der 80-Jährige wurde leicht am Arm verletzt. Die Polizei nahm bei anschließenden Fahndungsmaßnahmen schnell zwei 16 und 18 Jahre alte Tatverdächtige fest. Die Beute konnte unter einem Stein in der Nähe aufgefunden. Gegen den 16-jährigen unbegleiteten, minderjährigen Ausländer aus Algerien und seinen 18 Jahre alten Komplizen aus Syrien werden aktuell Haftgründe wegen Wiederholungsgefahr geprüft.

Auch in Findorff und in der Bahnhofsvorstadt kam es zu zwei angezeigten Taten, bei denen teure Halsketten geraubt wurden. Dabei rissen die Täter ihren Opfern unvermittelt die Goldketten vom Hals und flüchteten.

Objekte der Begierde von Straßenräubern sind in der Regel Smartphones/Handys, Uhren, Schmuck und mitgeführtes Bargeld. Deswegen rät die Polizei: Achten Sie auf ihre Wertsachen! Verwahren Sie Wertgegenstände in verschließbaren Innentaschen und achten Sie auf ihre Goldketten und wertvollen Uhren. Weitere Verhaltenstipps und Hinweise gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen unter (0421) 362-19003, bzw. unter www.Polizei.Bremen.de oder www.polizei-beratung.de.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell