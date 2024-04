Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Bundespolizei nimmt Graffiti-Sprüher fest

Berlin: Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

In der Nacht zu Samstag nahmen Einsatzkräfte der Bundespolizei vier Personen fest, nachdem diese eine S-Bahn auf einer Fläche von knapp 50 Quadratmetern mit Farbe besprüht hatten.

Gegen 3:10 Uhr beobachteten Sicherheitsmitarbeitende mehrere Personen beim Besprühen einer abgestellten S-Bahn, nahe des S-Bahnhofes Anhalter Bahnhof. Zivile Kräfte der Bundespolizei nahmen kurze Zeit später drei Deutsche im Alter von 28 bis 44 Jahren vorläufig fest und stellten mehrere Spraydosen, Farbeimer und diverse Sprayutensilien als Beweismittel sicher. Eine vierte Person flüchtete zunächst unerkannt über einen Notausstieg aus der unterirdischen Bahnanlage.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Berlin und in Zusammenarbeit mit der Polizei Sachsen durchsuchte die Bundespolizei die Wohnungen aller Personen. In der Wohnung des 28-Jährigen fanden die Einsatzkräfte betäubungsmittelsuspekte Substanzen. Im Laufe der Durchsuchungsmaßnahmen ist den Beamtinnen und Beamten der Name des zuvor Geflüchteten bekannt geworden. Auch seine Wohnung durchsuchten die Einsatzkräfte und stellten szenetypische Gegenstände wie Skizzen, Speichermedien und Kameras sicher.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung ein. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließen die Einsatzkräfte die Personen an ihren jeweiligen Wohnanschriften.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell