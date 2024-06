Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerer Verkehrsunfall - Säugling schwer verletzt

Wuppertal (ots)

Gestern Abend (19.06.2024, 19:40 Uhr) kam es in Solingen zu einem folgenschweren Unfall. Eine 65-Jährige war mit ihrem VW Up auf der Neuenkamper Straße in Richtung Ohligs unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Dort stieß sie mit dem Renault Megane eines 46-Jährigen zusammen. Die VW-Fahrerin erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Megane-Fahrer sowie seine 34-jährige Beifahrerin und ein vier Jahre altes Mädchen erlitten leichte Verletzungen. Ein ebenfalls in dem Renault befindlicher Säugling im Alter von vier Monaten erlitt schwere Verletzungen. Die Beteiligten mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Nach ersten Ermittlungen könnte ein internistischer Notfall der 65-Jährigen ursächlich für den Unfall gewesen sein. An den Fahrzeugen, die beide abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Neuenkamper Straße zeitweise gesperrt werden. (sw)

