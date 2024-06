Polizei Wuppertal

POL-W: W - Zeugen gesucht - Abgestellter Pkw mit Unfallschäden

Wuppertal (ots)

Am 16.06.2024, gegen 05:35 Uhr, meldete ein Passant einen grauen Renault Laguna, der in der Wartburgstraße geparkt war. Dieser wies diverse Schäden in Form von Kratzern, Dellen, einem platten Reifen und einer beschädigten Scheibe auf. Im Umkreis konnten die eingesetzten Beamten keinen Unfallschaden an einem anderen Fahrzeug feststellen, der zu den Beschädigungen am Renault passt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, die Informationen zu einem Unfall oder dem Abstellen des Fahrzeugs haben, sich unter der 0202 / 284 0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell