Polizei Wuppertal

POL-W: W Festnahme nach Kfz-Aufbruch in Elberfelder Innenstadt - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

Samstagnachmittag (15.06.2024) gegen 16:15 Uhr kam es zu einem Fahrzeugaufbruch auf dem Teijin Parkplatz an der Kasinostraße, wobei aufgrund des Hinweises einer Zeugin ein 30 Jahre alter Tatverdächtiger festgenommen werden konnte. Eine 74-jährige Zeugin beobachtete, wie ein Mann die Seitenscheibe eines geparkten Autos einschlug und aus dem Fahrzeug etwas entwendete. Die rüstige Seniorin ging dem Täter hinterher und verständigte umgehend die Polizei. Nachdem die Zeugin beobachtet hatte, dass der Täter einen Gegenstand am Islandufer weggeworfen hatte, trafen die alarmierten Polizeikräfte ein, die den Beschuldigten nach einer kurzen Verfolgungsjagd im Nahbereich ergreifen und festnehmen konnten. Bei ihm wurden aus dem Auto entwendete Gegenstände aufgefunden. Später wurde die Geldbörse des geschädigten Autofahrers aufgefunden, die der Beschuldigte anscheinend zuvor geplündert und am Islandufer in Richtung des Wupperufers geworfen haben dürfte. Bei der Überprüfung der Personalien des Beschuldigten stellte sich heraus, dass der Beschuldigte erst im Mai 2023 nach Algerien abgeschoben worden und offenbar illegal wieder eingereist war. Über einen Wohnsitz verfügt er ebenfalls nicht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Beschuldigte am Sonntag (16.06.2024) dem Haftrichter am Amtsgericht vorgeführt, der antragsgemäß einen Haftbefehl erließ. Dem Beschuldigten droht neben einer zu verbüßenden Freiheitsstrafe die anschließende erneute Abschiebung.

