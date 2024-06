Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfallflucht mit verletzter Frau - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Am vergangenen Mittwoch (12.06.2024, 14:20 Uhr) kam es in Elberfeld zu einer Unfallflucht, bei der eine Frau eine Verletzung erlitt. Die 32-Jährige war als Fahrgast mit dem Linienbus 635 in Richtung Innenstadt unterwegs. In Höhe der Schleswiger Straße musste die 39-jährige Fahrerin des Busses stark abbremsen um einen Zusammenstoß mit einem plötzlich wendenden Fahrzeug zu verhindern. In der Folge stürzte die 32-Jährige und erlitt dabei eine Verletzung im Gesicht. Die Fahrzeugführerin des wendenden Fahrzeugs entfernte sich trotz Aufforderung, stehen zu bleiben mit ihrem Beifahrer in Richtung Uellendahl. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silberfarbenen VW Polo. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der Vorgang von Fahrgästen des Busses gefilmt. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

