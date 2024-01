POL-BO: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bochum und des Poli-zeipräsidiums Bochum - Tatverdächtiger nach Nachbarschaftsstreit festgenommen

Bochum (ots) - Nach einem Raubdelikt in Bochum am frühen Mittwochmorgen, 10. Januar, wurde ein tatverdächtiger Mann kurze Zeit später vorläufig festgenommen. Laut derzeitigem Kenntnisstand war ein 18-jähriger Hagener gegen 0.35 Uhr auf der Wittener Straße in Bochum in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 134 wurde er von einer männlichen ...

