Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.04.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Kupferzell-Künsbach: Keller in Brand geraten

Ein Leichtverletzter und rund 30.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Brandes am Donnerstagnachmittag in Kupferzell-Künsbach. Aus bisher unbekannter Ursache kam es gegen 15.25 Uhr zu Rauchentwicklung und daraufhin zu einem Feuer in einem Keller in der Morsbacher Straße. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der Kellerraum brannte jedoch völlig aus. Beim Löschversuch wurde der Hauseigentümer leicht verletzt und zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.

Dörzbach: 8.000 Euro Schaden nach Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte in der Nacht auf Donnerstag einen in Dörzbach geparkten Audi A3. Der Fahrer stellte den Pkw gegen 22.30 Uhr in der Straße "Weldingsfelder Steige" in Hohebach ab. Als er am nächsten Tag zu seinem Auto kam, entdeckte er den Schaden von rund 8.000 Euro. Der Verursacher war verschwunden. Dabei könnte es sich um eine Person mit einem blauen BWM compact 316 oder 318 gehandelt haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

