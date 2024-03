Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: SUVs im Visier - Autodiebe bevorzugen Keyless-Go-Systeme

Leinefelde (ots)

In der zurückliegenden Woche kam es im Eichsfeldkreis vermehrt zu versuchten Diebstählen von Autos.

Das besondere hierbei ist, dass die Täter es auf Fahrzeuge der Oberklassen und SUVs abgesehen hatten. Alle Autos im Visier der Unbekannten waren mit einem sog. Keyless-Go-System ausgestattet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahmen wurde bekannt, dass die Täter widerrechtlich Grundstücke betraten und mit einer Ortungstechnik versuchten die Fahrzeugschlüssel zum Auto zu überbrücken, um sie in der Folge zu öffnen und zu starten.

In den angezeigten Fällen wurden die Täter von Überwachungskameras aufgezeichnet. Da sie scheiterten, würde ihr Versuch des Diebstahls ohne diese Aufzeichnungen nicht bekannt sein. Es ist davon auszugehen, dass weitere gescheiterte Versuche der Täter nicht bekannt werden, sofern es davon keine Aufnahmen von Überwachungskameras gibt.

Die Polizei rät die Fahrzeugschlüssel nur in geeigneten Behältnissen im Haus aufzubewahren und im Umgang mit den Schlüsseln nie arglos zu sein. Weiterhin sollten die Fahrzeuge nach Möglichkeit so abgestellt werden, dass diese durch Dritte nicht ohne erheblichen Aufwand weggefahren werden können.

In diesem Zusammenhang bittet die Kriminalpolizei Nordhausen, dass sich Zeugen unter der Telefonnummer 03631/960 melden, die am Abend des 6. März und in der Nacht zum 7. März Personen beobachtet haben, wie sie sich in Leinefelde im Ahornweg (Aktenzeichen: 0061505) und Wildrosenweg (Aktenzeichen: 0061690) verdächtig verhielten, Grundstücke betraten und sich an Fahrzeugen aufhielten.

