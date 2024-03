Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: An Tisch gezündelt

Worbis (ots)

Am Donnerstagabend, kurz nach 18 Uhr, zündelten bislang Unbekannte an einem Kunststofftisch, der sich an einem Radweg an der Alten Chaussee befindet. Die Feuerwehr musste den Brand löschen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweisen zufolge, flüchteten zwei bislang unbekannte Personen in Richtung Wald. Die Polizei ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet um Hinweise.

Wer Angaben zu den Tätern machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0062144

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell